Скончался создатель "Полицейской академии" Хью Уилсон
Известный американский режиссер Хью Уилсон, являющийся автором комедии «Полицейская академия», скончался в Шарлотсвилле (штат Вирджиния). Об этом сообщили зарубежные СМИ.
Кинематографиста не стало на 75-м году жизни. Он скончался в собственном доме после длительной болезни. Подробности недуга Уилсона не раскрываются. Хью Уилсон является создателем таких кинокартин, как «Клуб первых жен», «Телохранитель Тесс», «Взрыв из прошлого», «Место Фрэнка» и «Радио Цинциннати».
Знаменитая «Полицейская академия» вышла на экраны в 1984 году. Позже лента обзавелась шестью сиквелами от других режиссеров. Франшиза стала очень популярной и на территории России. Сообщается, что в 1994 году действие седьмой по счету части «Полицейской академии» перенесено в Москву. В 1997 году создателями было принято решение снять одноименный сериал.
Кинематографиста не стало на 75-м году жизни. Он скончался в собственном доме после длительной болезни. Подробности недуга Уилсона не раскрываются. Хью Уилсон является создателем таких кинокартин, как «Клуб первых жен», «Телохранитель Тесс», «Взрыв из прошлого», «Место Фрэнка» и «Радио Цинциннати».
Знаменитая «Полицейская академия» вышла на экраны в 1984 году. Позже лента обзавелась шестью сиквелами от других режиссеров. Франшиза стала очень популярной и на территории России. Сообщается, что в 1994 году действие седьмой по счету части «Полицейской академии» перенесено в Москву. В 1997 году создателями было принято решение снять одноименный сериал.
Автор: Валерия Орлова