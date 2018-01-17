Бывший муж Даны Борисовой ограничивает общение дочери с матерью
16 января Дана Борисова участвовала в судебном заседании, во время которого пыталась добиться более частых встреч со своей дочкой Полиной. Пока телеведущая осталась не услышанной судом, но это не стало поводом опускать руки. У нее есть планы дальнейших действий в борьбе за ребенка, которого от неё скрывает бывший муж Максим Аксенов.
Вчера, 16 января, в очередной раз суд рассматривал дело об участии в жизни дочери телеведущей Даны Борисовой. Звезда подала исковое заявление против своего мужа, требуя увеличить ей время общения со своим ребенком Полиной Аксеновой. Помогает защищать свои права матери адвокат Лика Чихиашвили. С её помощью телеведущая планирует добиться, чтобы дочка была с ней 2 выходных дня с обязательной ночевкой, хотя предыдущее требование было 3 дня в неделю. Но отец предлагает всего 2 встречи в месяц длительностью не больше часа.
Дана борется за возможность чаще видеться с Полиной. Для этого она лично прибыла на судебное разбирательство в отличие от бывшего мужа Максима Аксенова, который прислал лишь своего адвоката.
Звезда жалуется, что её требования не слышат, а она всё ещё имеет родительские права по отношению к своему ребенку. Дело передали в Дорогомиловский суд. Следующим шагом адвокат планирует обращение в органы опеки, как по месту жительства матери, так и по месту жительства отца. Инспекторы проверят условия, в которых может пребывать девочка.
Участие Даны Борисовой в жизни дочери стало ограниченным после неприятного события в декабре 2017 года. Тогда телеведущая перебрала с лекарствами от кашля, после чего ей понадобилась медицинская помощь.
Вчера, 16 января, в очередной раз суд рассматривал дело об участии в жизни дочери телеведущей Даны Борисовой. Звезда подала исковое заявление против своего мужа, требуя увеличить ей время общения со своим ребенком Полиной Аксеновой. Помогает защищать свои права матери адвокат Лика Чихиашвили. С её помощью телеведущая планирует добиться, чтобы дочка была с ней 2 выходных дня с обязательной ночевкой, хотя предыдущее требование было 3 дня в неделю. Но отец предлагает всего 2 встречи в месяц длительностью не больше часа.
Дана борется за возможность чаще видеться с Полиной. Для этого она лично прибыла на судебное разбирательство в отличие от бывшего мужа Максима Аксенова, который прислал лишь своего адвоката.
Звезда жалуется, что её требования не слышат, а она всё ещё имеет родительские права по отношению к своему ребенку. Дело передали в Дорогомиловский суд. Следующим шагом адвокат планирует обращение в органы опеки, как по месту жительства матери, так и по месту жительства отца. Инспекторы проверят условия, в которых может пребывать девочка.
Участие Даны Борисовой в жизни дочери стало ограниченным после неприятного события в декабре 2017 года. Тогда телеведущая перебрала с лекарствами от кашля, после чего ей понадобилась медицинская помощь.
Автор: Страхова Дарья