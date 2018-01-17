Владимир Жириновский призвал США стать региональной державой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал США покинуть Олимп. Политик отмечает, что страна должна рассматриваться как региональная держава.
«Разумеется, их глобальные цели не удалось достичь. Им требуется слезать с Олимпа, стать региональной державой и уйти туда, к себе», — процитировали Жириновского СМИ.
В качестве аргумента лидер ЛДПР отметил, что в рамках стратегии нацбезопасности США Россия и КНР указаны одними из ключевых угроз. Жириновский подчеркивает, что американцев удалось обойти. Политик отдельно отметил, что у США ничего не вышло сделать с КНДР, но у при этом есть несколько напряжённые отношения с государствами Европы.
«Разумеется, их глобальные цели не удалось достичь. Им требуется слезать с Олимпа, стать региональной державой и уйти туда, к себе», — процитировали Жириновского СМИ.
В качестве аргумента лидер ЛДПР отметил, что в рамках стратегии нацбезопасности США Россия и КНР указаны одними из ключевых угроз. Жириновский подчеркивает, что американцев удалось обойти. Политик отдельно отметил, что у США ничего не вышло сделать с КНДР, но у при этом есть несколько напряжённые отношения с государствами Европы.
Автор: Валерий Антонов