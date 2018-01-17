Ученые рассказали об ошибках при замене углерода в фуллеренах азотом и бором
Ученые-химики из НИЯУ МИФИ рассказали об ошибках при замене углерода, входящего в состав фуллерена, на азот и бор. Материалы исследования появились в тематических изданиях.
Фуллерены – это большие молекулы, в состав которых входит 20 и более атомов углерода. Лауреаты Нобелевской премии открыли их в 1985 году и получили награду спустя 11 лет.
Сложные фуллерены уникальны, поскольку могут существовать после замены углерода другими элементами. Структура видоизмененной молекулы сохраняется, но химические и электронные свойства, способны стать другими.
Химики заменили углерод в С20 на бром и азот, чтобы изучить новые свойства фуллеренов и выявить дефективные участки. Оказалось, что в «чистых» молекул сохраняется более высокая энергия активации. Стабильность таких соединений может продержаться не больше 10 минут.
Фуллерены – это большие молекулы, в состав которых входит 20 и более атомов углерода. Лауреаты Нобелевской премии открыли их в 1985 году и получили награду спустя 11 лет.
Сложные фуллерены уникальны, поскольку могут существовать после замены углерода другими элементами. Структура видоизмененной молекулы сохраняется, но химические и электронные свойства, способны стать другими.
Химики заменили углерод в С20 на бром и азот, чтобы изучить новые свойства фуллеренов и выявить дефективные участки. Оказалось, что в «чистых» молекул сохраняется более высокая энергия активации. Стабильность таких соединений может продержаться не больше 10 минут.
Автор: Джанабилова Татьяна П