Посуда возглавила ТОП бытовых предметов, способных вызвать рак
Специалисты составили ТОП вещей, которые могу вызвать рак у человека. Оказывается, они присутствуют почти в каждом доме. Перечень возглавила кухонная посуда.
В ней может содержаться полихлорвинил, также он присутствует зубных нитках, пакетах для пиццы и попкорна. Его добавляют для того, чтобы обеспечить мощность и стойкость к пятнам.
На втором месте находится пластиковая посуда и специальные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов. Когда еда долго находится в соответствующей таре, она насыщается вредными химическими веществами. В пластике очень часто содержится бисфенол А, оказывающий отрицательное влияние на маленьких детей.
Тройку лидеров возбудителей рака замыкают подсластители. К ним относятся, в том числе сорбет и сахарин, способные вызвать онкологию кожи и мочевого пузыря, кроме этого, могут появляться аномалии в развитии плода при беременности.
Большинство освежителей воздуха содержат вещества, которые также провоцируют появление рака. Речь идет, прежде всего, о канцерогенах. Альтернативой им могут выступать освежители, сделанные на основе эфирного масла.
На пятой позиции находятся различные моющие средства, в составе которых часто присутствует кислота. Она может нанести вред коже, глазам и внутренним органам человека.
В ней может содержаться полихлорвинил, также он присутствует зубных нитках, пакетах для пиццы и попкорна. Его добавляют для того, чтобы обеспечить мощность и стойкость к пятнам.
На втором месте находится пластиковая посуда и специальные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов. Когда еда долго находится в соответствующей таре, она насыщается вредными химическими веществами. В пластике очень часто содержится бисфенол А, оказывающий отрицательное влияние на маленьких детей.
Тройку лидеров возбудителей рака замыкают подсластители. К ним относятся, в том числе сорбет и сахарин, способные вызвать онкологию кожи и мочевого пузыря, кроме этого, могут появляться аномалии в развитии плода при беременности.
Большинство освежителей воздуха содержат вещества, которые также провоцируют появление рака. Речь идет, прежде всего, о канцерогенах. Альтернативой им могут выступать освежители, сделанные на основе эфирного масла.
На пятой позиции находятся различные моющие средства, в составе которых часто присутствует кислота. Она может нанести вред коже, глазам и внутренним органам человека.
Автор: Валерия Орлова