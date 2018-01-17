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Посуда возглавила ТОП бытовых предметов, способных вызвать рак
Специалисты составили ТОП вещей, которые могу вызвать рак у человека. Оказывается, они присутствуют почти в каждом доме. Перечень возглавила кухонная посуда.

Посуда возглавила ТОП бытовых предметов, способных вызвать рак


В ней может содержаться полихлорвинил, также он присутствует зубных нитках, пакетах для пиццы и попкорна. Его добавляют для того, чтобы обеспечить мощность и стойкость к пятнам.

На втором месте находится пластиковая посуда и специальные контейнеры, предназначенные для хранения продуктов. Когда еда долго находится в соответствующей таре, она насыщается вредными химическими веществами. В пластике очень часто содержится бисфенол А, оказывающий отрицательное влияние на маленьких детей.

Тройку лидеров возбудителей рака замыкают подсластители. К ним относятся, в том числе сорбет и сахарин, способные вызвать онкологию кожи и мочевого пузыря, кроме этого, могут появляться аномалии в развитии плода при беременности.

Большинство освежителей воздуха содержат вещества, которые также провоцируют появление рака. Речь идет, прежде всего, о канцерогенах. Альтернативой им могут выступать освежители, сделанные на основе эфирного масла.

На пятой позиции находятся различные моющие средства, в составе которых часто присутствует кислота. Она может нанести вред коже, глазам и внутренним органам человека.
Автор: Валерия Орлова
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