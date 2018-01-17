В Астрахани грузовик сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе
В Астрахани грузовик при движении по пешеходному переходу совершил наезд на женщину. Потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму, а также ушиб области головного мозга. По итогам инцидента она была срочно госпитализирована.
«На 1380-м км шоссейной линии Р-22 “Тамбов — Волгоград — Астрахань” водитель 62 лет на грузовом авто “ГАЗель” сбил женщину-пешехода. Потерпевшая 1965 г.р. переходила проезжую часть на нерегулируемом участке», — отмечается в сообщении правоохранителей.
Работники полиции определяют все обстоятельства случившегося. По факту несоблюдения ПДД, ставшего причиной нанесения вреда состоянию здоровья человека, инициирована проверка.
«На 1380-м км шоссейной линии Р-22 “Тамбов — Волгоград — Астрахань” водитель 62 лет на грузовом авто “ГАЗель” сбил женщину-пешехода. Потерпевшая 1965 г.р. переходила проезжую часть на нерегулируемом участке», — отмечается в сообщении правоохранителей.
Работники полиции определяют все обстоятельства случившегося. По факту несоблюдения ПДД, ставшего причиной нанесения вреда состоянию здоровья человека, инициирована проверка.
Автор: Валерий Антонов