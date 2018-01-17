В Краснодаре водитель на ходу выпрыгнул из загоревшейся иномарки
16 января, около 00:00, автомобиль марки Daewoo Nexia загорелся во время движения по перекрестку улиц Симферопольской – Уральской. Ради спасения жизни водитель выскочил из иномарки на ходу.
Как сообщат СМИ, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Пожарные, в короткие сроки прибывшие на место, потушили огонь. На месте происшествия работают эксперты, причина, приведшая к возгоранию, устанавливается.
Водитель рассказал, что выпрыгнул из машины, как только заметил в салоне дым. Ему даже удалось забрать из салона документы и ценные вещи.
Ранее в столице Кубани автомобиль сгорел около АЗС.
Как сообщат СМИ, инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Пожарные, в короткие сроки прибывшие на место, потушили огонь. На месте происшествия работают эксперты, причина, приведшая к возгоранию, устанавливается.
Водитель рассказал, что выпрыгнул из машины, как только заметил в салоне дым. Ему даже удалось забрать из салона документы и ценные вещи.
Ранее в столице Кубани автомобиль сгорел около АЗС.
Автор: Джанабилова Татьяна П