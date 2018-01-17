В Брянской области в зарослях озера дети обнаружили замерзший труп
В с. Старый Кривец, расположенном в Новозыбковском районе Брянской области, дети катались на коньках и случайно обнаружили труп 20-летнего молодого человека. Это произошло в озерных зарослях в 20 метрах от берега.
Согласно полученной информации, парень пропал 27 ноября в прошлом году. Он вышел из гостей, а домой не вернулся. На данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося.
По их словам, на теле местного жителя видимых телесных повреждений обнаружено не было. Мать парня рассказала полицейским, что перед своим исчезновением сын собирался устроиться стажером в СИЗО.
Согласно полученной информации, парень пропал 27 ноября в прошлом году. Он вышел из гостей, а домой не вернулся. На данный момент правоохранители выясняют подробности случившегося.
По их словам, на теле местного жителя видимых телесных повреждений обнаружено не было. Мать парня рассказала полицейским, что перед своим исчезновением сын собирался устроиться стажером в СИЗО.
Автор: Дрокина Татьяна