В Стерлитамаке найден труп молодого человека
В Стерлитамаке на проспекте Ленина утром 17 января был найден труп молодого человека. Как отмечают местные СМИ, на вид умершему порядка 26 лет.
В соответствии с данными на страницах соцсетей, труп нашли на остановке под названием «Парк Гагарина». Причина смерти на сегодня остается неизвестной. По месту ведут работу сотрудники МВД по Республике Башкирии.
Подробности о личности молодого человека не раскрываются. По итогам мероприятий, нацеленных на установление всех обстоятельств данного случая будет решаться вопрос о необходимости открытия уголовного дела.
В соответствии с данными на страницах соцсетей, труп нашли на остановке под названием «Парк Гагарина». Причина смерти на сегодня остается неизвестной. По месту ведут работу сотрудники МВД по Республике Башкирии.
Подробности о личности молодого человека не раскрываются. По итогам мероприятий, нацеленных на установление всех обстоятельств данного случая будет решаться вопрос о необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов