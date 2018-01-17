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Орешкин: Жизнь в РФ изменят искусственный интеллект, электронная торговля и внедрение удаленной идентификации
Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, назвал три важнейших составляющих, они могут изменить жизнь в России, повлияв на развитие экономики. Речь идёт об уникальных технологиях, об этом чиновник заявил в ходе Гайдаровского форума в Москве.

Орешкин: Жизнь в РФ изменят искусственный интеллект, электронная торговля и внедрение удаленной идентификации

По мнению главы Минэкономразвития РФ, речь идет о технологических приоритетах в экономике. Речь следует вести о платформенных решениях в электронной торговле, методах удаленной идентификации и искусственном интеллекте. Данные направления будут определять основу развития отечественной экономики. Орешкин заявил, что внедрение удаленной идентификации является первым и очень важным шагом, причём в РФ уже имеется законодательная база для ускоренного использования новой технологии.

Внедрение искусственного интеллекта и автоматизация, по мнению чиновника, помогут сделать процессы менее затратным и для общества. Вслед за этим было отмечено, что платформенные решения в логистике и электронной торговле помогут сократить разрыв между конкретными производителями и конечными потребителями товаров, причём не только в стране, но и за её пределами.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 15:02
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