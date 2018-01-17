Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
Актеры из знаменитого комедийного шоу «Уральские пельмени» подали иск в отношении своего бывшего директора, в котором требуют возместить сумму, равную 28,3 миллиона рублей. Иск зарегистрирован в Арбитражном суда Свердловской области.
В документах отмечается, что актеры просят признать нелегальной одну из сделок, сумма которой составила больше 28 миллионов рублей. Первое судебное заседание по иску запланировано на 30 января.
Артисты из «Уральских пельменей» попросили служителей Фемиды наложить арест на всё имущество экс-директора, в том числе на три его квартиры, имеющиеся в Москве. Суд посчитал, что отсутствуют основания для удовлетворения соответствующих требований.
Конфликт внутри коллектива разгорелся еще в 2015 году. Весной 2016 году экс-руководитель творческого объединения «Уральские пельмени» подал иск по отношению к актерам о признании их решения о его увольнении недействительным.
«Уральские пельмени» представляет собой команду комиков из Екатеринбурга, которая документально была основана в 1993 году. В 2009 году на телеканале СТС стартовало одноименное юмористическое шоу.
В документах отмечается, что актеры просят признать нелегальной одну из сделок, сумма которой составила больше 28 миллионов рублей. Первое судебное заседание по иску запланировано на 30 января.
Артисты из «Уральских пельменей» попросили служителей Фемиды наложить арест на всё имущество экс-директора, в том числе на три его квартиры, имеющиеся в Москве. Суд посчитал, что отсутствуют основания для удовлетворения соответствующих требований.
Конфликт внутри коллектива разгорелся еще в 2015 году. Весной 2016 году экс-руководитель творческого объединения «Уральские пельмени» подал иск по отношению к актерам о признании их решения о его увольнении недействительным.
«Уральские пельмени» представляет собой команду комиков из Екатеринбурга, которая документально была основана в 1993 году. В 2009 году на телеканале СТС стартовало одноименное юмористическое шоу.
Автор: Валерия Орлова