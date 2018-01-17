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Анастасия Волочкова учится развозить белье в отеле на Мальдивах
Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала забавное видео, на котором осваивает для себя новый вид транспорта. Пользователи предположили, что танцовщице настолько скучно на Мальдивах, что она решила помочь персоналу развозить по виллам постельное белье.

Анастасия Волочкова учится развозить белье в отеле на Мальдивах


«Мои дорогие! Если вы хотите просто поржать, посмотрите это видео.. Видимо, этот вид транспорта не для меня. Но я искренне старалась освоить! Жаль, со мной нет моей Ариши@ariadna_volochkova. Она бы помогла! Но я прокатилась немного», - подписала свою публикацию Волочкова.

Пользователи оценили чувство юмора балерины. Они добавили, что такой вид транспорта действительно не для Волочковой, ведь она привыкла ездить совершенно на других автомобилях. За непродолжительное время видео балерины посмотрели огромное количество человек.

Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал, что Волочкову в открытой майке и коротких шортах сравнили с трансвеститом. По мнению пользователей, балерине нужно подбирать такую одежду, которая скрывала бы ее мужскую фигуру.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 12:51
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