В Башкортостане 15-летнюю девочку похитили по дороге домой
16 января в селе Кушнаренково (Башкортостан) 15-летняя девочка пропала по дороге из школы домой. Возможно, ребенка похитили и увезли на автомобиле.
Родители рассказали полицейским, ссылаясь на одноклассников дочери, что от дома девочки стремительно отъехала подозрительная белая машина со следами от ДТП. Описанный автомобиль нашли, но следов пропавшей в нем не оказалось. Предположительно, ее могли увезти в Уфу.
В день пропажи школьница была одета в форму и красную куртку. Приметы: черные волосы, среднее телосложение и рост.
Родители рассказали полицейским, ссылаясь на одноклассников дочери, что от дома девочки стремительно отъехала подозрительная белая машина со следами от ДТП. Описанный автомобиль нашли, но следов пропавшей в нем не оказалось. Предположительно, ее могли увезти в Уфу.
В день пропажи школьница была одета в форму и красную куртку. Приметы: черные волосы, среднее телосложение и рост.
Автор: Джанабилова Татьяна П