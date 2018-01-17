Экс-военный США рассказал о похищении солдат при встрече с НЛО в Рендлешеме
Экс-военный в составе ВВС США сообщил, что во время встречи с НЛО, получившим известность в качестве Британского Розуэлла, военные оказались похищены инопланетянами. Инцидент случился в 1980-м году военнослужащие, расположенные в части рядом с Рендлешем в Суффолке, заметили необычный металлический треугольник, с которого капал расплавленный металл.
Новые видеоданные, представленные The Sun, демонстрируют отставного полковника Чарльза Хальта, находившегося во главе базы. Он сообщил, что члены личного состава ВВС могли быть похищены НЛО, после чего в течение нескольких часов оставались «пропавшими без вести». В отличие от большей части наблюдений НЛО, этот случай задокументировали при помощи голосовой записи от старших солдат США, описавших картины замеченного ими объекта.
В одном из сообщений утверждалось, что солдат телепатически «принял» некий двоичный код, который так и не удалось расшифровать. При этом многие уфологи выражают сомнения относительно случившегося в Рендлшемском лесу в завершении 1980-го.
Новые видеоданные, представленные The Sun, демонстрируют отставного полковника Чарльза Хальта, находившегося во главе базы. Он сообщил, что члены личного состава ВВС могли быть похищены НЛО, после чего в течение нескольких часов оставались «пропавшими без вести». В отличие от большей части наблюдений НЛО, этот случай задокументировали при помощи голосовой записи от старших солдат США, описавших картины замеченного ими объекта.
В одном из сообщений утверждалось, что солдат телепатически «принял» некий двоичный код, который так и не удалось расшифровать. При этом многие уфологи выражают сомнения относительно случившегося в Рендлшемском лесу в завершении 1980-го.
Автор: Валерий Антонов