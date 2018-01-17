В Челябинской области семья пострадала при падении автомобиля в кювет
Под Усть-Катавом Челябинской области семья из трех человек пострадала при падении автомобиля Kia Sportage в кювет. Сведения о ДТП, произошедшем на трассе М-5, предоставлены региональной ПСС.
Сообщается, 47-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части, приведший к падению. 10-летнего мальчика и его родителей пришлось доставать из салона спасателям. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Детали инцидента выясняются.
Ранее в Челябинске пьяный водитель протаранил автобус.
Сообщается, 47-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части, приведший к падению. 10-летнего мальчика и его родителей пришлось доставать из салона спасателям. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Детали инцидента выясняются.
Ранее в Челябинске пьяный водитель протаранил автобус.
Автор: Джанабилова Татьяна П