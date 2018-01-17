Джим Керри празднует 56-летие
Сегодня 56 лет празднует комедийный актер Джим Керри. Несмотря на успешную карьеру, актер долго не мог определиться с выбором профессии. Для всего мира он успешный голливудский комик, но сам артист сейчас пытается сменить амплуа.
Ровно 56 лет назад в Канаде в семье бухгалтера и певицы родился Джим Керри. Долгое время он не мог определиться с выбором профессии. Когда актеру было 14 лет, он с родителями перебрался в Скарборо, где и продолжил обучение в колледже. Следующий этап его жизни был связан с Северным Йорком, где будущая знаменитость устроился охранником. Именно здесь зародилась и его карьера комика. Первыми шагами на этом поприще стали стенд-ап выступления.
Позже актер рассказал, что если его жизнь сложилась по-другому, то вероятнее всего он был бы заводским рабочим. Первым прорывом в кино для комика стала картина «Резиновое лицо». Несмотря на то, что пробы он проходил на роль второго плана или хотя бы старался попасть в массовку, режиссер отдал ему одну из значимых ролей.
На весь мир Джим Керри прославился после выхода комедии «Эйс Вентура». Фильм превзошел все ожидания создателей, собрав в прокате большой бюджет.
Сейчас Керри, устав от комедийного образа, старается принимать участие в серьезных проектах.
Ровно 56 лет назад в Канаде в семье бухгалтера и певицы родился Джим Керри. Долгое время он не мог определиться с выбором профессии. Когда актеру было 14 лет, он с родителями перебрался в Скарборо, где и продолжил обучение в колледже. Следующий этап его жизни был связан с Северным Йорком, где будущая знаменитость устроился охранником. Именно здесь зародилась и его карьера комика. Первыми шагами на этом поприще стали стенд-ап выступления.
Позже актер рассказал, что если его жизнь сложилась по-другому, то вероятнее всего он был бы заводским рабочим. Первым прорывом в кино для комика стала картина «Резиновое лицо». Несмотря на то, что пробы он проходил на роль второго плана или хотя бы старался попасть в массовку, режиссер отдал ему одну из значимых ролей.
На весь мир Джим Керри прославился после выхода комедии «Эйс Вентура». Фильм превзошел все ожидания создателей, собрав в прокате большой бюджет.
Сейчас Керри, устав от комедийного образа, старается принимать участие в серьезных проектах.
Автор: Страхова Дарья