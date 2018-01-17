«Нафтогаз Украины» с 2018 года возобновит закупку газа у России по решению суда
Андрей Коболев, руководитель «Нафтогаза Украины», заявил, что с 2018 года компания намерена возобновить закупку газа у России. Этот процесс будет происходить в рамках выполнения постановления Стокгольмского арбитража, касающимся закупки минимальных объемов.
В декабре прошедшего года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт в рамках продолжающегося спора «Нафтогаза» и «Газпрома». Служители Фемиды обязали выплатить последнему сумму, равную двум миллиардам долларов за поставку российского газа на территории Украину. Кроме этого, был снижен годовой контрактный объём закупок до 5 миллиардов кубов, однако должно соблюдаться условие: «бери или плати».
По словам Александра Медведева, зампреда правления «Газпрома», российский газовый гигант не будет оспаривать решение арбитража.
В декабре прошедшего года Стокгольмский арбитраж вынес вердикт в рамках продолжающегося спора «Нафтогаза» и «Газпрома». Служители Фемиды обязали выплатить последнему сумму, равную двум миллиардам долларов за поставку российского газа на территории Украину. Кроме этого, был снижен годовой контрактный объём закупок до 5 миллиардов кубов, однако должно соблюдаться условие: «бери или плати».
По словам Александра Медведева, зампреда правления «Газпрома», российский газовый гигант не будет оспаривать решение арбитража.
Автор: Валерия Орлова