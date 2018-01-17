Продажи автомобилей в ЕС в 2017 году достигли максимума за 10 лет
Продажи авто на территории стран ЕС за прошлый год показали рекордное значение за последние 10 лет. Реализация моделей в 2017-м выросла на 3,4%, дойдя, отмечается в сообщении представителей Евроассоциации производителей авто. Растущий тренд фиксируется на протяжении 4-х лет.
В декабре 2017 года оборот транспортных средств показал падение на 4,9%, что эксперты поясняют уменьшением рабочих дней на 1 относительно того же месяца 2016-го. В Германии реализация авто за указанный период в минувшем месяце упала на 1%, Франции - на 0,5%, Великобритании - 14,4%, Италии - 3,2%.
Если говорить о компаниях, то лидером европейского автомобильного рынка за декабрь, стала марка Volkswagen. При этом немецкий бренд показал падение доли от общего оборота до 23,7% против 23,9% в 2016-м. За декабрь 2017 года количество проданных авто оказалось на 2,3% больше уровня предыдущего периода.
PSA Group смогла занять 12,2% всего рынка (в 2016-м - 9,9%). Годовой прирост оборота составил 28,2%. Бренда Peugeot реализовал на 7,1% больше единиц своей продукции, а Citroen - на 5,4%. Для Renault прошлый год отметился ростом на 6,7%. BMW смогла нарастить продажи на 0,9%, а марка Daimler - на 4,8%.
В декабре 2017 года оборот транспортных средств показал падение на 4,9%, что эксперты поясняют уменьшением рабочих дней на 1 относительно того же месяца 2016-го. В Германии реализация авто за указанный период в минувшем месяце упала на 1%, Франции - на 0,5%, Великобритании - 14,4%, Италии - 3,2%.
Если говорить о компаниях, то лидером европейского автомобильного рынка за декабрь, стала марка Volkswagen. При этом немецкий бренд показал падение доли от общего оборота до 23,7% против 23,9% в 2016-м. За декабрь 2017 года количество проданных авто оказалось на 2,3% больше уровня предыдущего периода.
PSA Group смогла занять 12,2% всего рынка (в 2016-м - 9,9%). Годовой прирост оборота составил 28,2%. Бренда Peugeot реализовал на 7,1% больше единиц своей продукции, а Citroen - на 5,4%. Для Renault прошлый год отметился ростом на 6,7%. BMW смогла нарастить продажи на 0,9%, а марка Daimler - на 4,8%.
Автор: Валерий Антонов