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Археологи начали раскопки гробницы жены Тутанхамона Анхесенамон
Археолог и египетский экс-министр по делам древностей рассказал о старте раскопок в Долине Царей. Захи Хавасс уверен, что это приведет к открытию усыпальницы дочки Нефертити и возлюбленной Тутанхамона, которую звали Анхесенамон.

Археологи начали раскопки гробницы жены Тутанхамона Анхесенамон


«В январе 2018 г. нами были начаты раскопки в районе Долины обезьян, на западе Долины Царей. Мы ведем раскопки около гробницы Эйе, чьи фото указали на то, что на глубине около 5 м может быть вход в другую усыпальницу», – написал археолог в собственном блоге.

Аменхотепа, а также его сына Тутанхамона и красавицу-жену Нефертити называют наиболее интересными египетскими правителями времен Нового Царства. 20-летний Тутанхамон привлек внимание таинственной гибелью и «проклятой» усыпальницей.

Кроме причин его смерти, ученые спорят, где именно сейчас находится мумия его супруги и сестры по линии отца Анхесенамон. В фараоновой гробнице нашли несколько женских мумий, среди которых была дочь фараона, а также либо его сестра, либо жена.

Летом Захи Хавасс рассказал, что ему удалось отыскать потенциальный вход в усыпальницу дочери Аменхотепа около места захоронения Эйе. Ученый решил доказать, что это так. Остальные археологи предложили дождаться официальной информации от курирующего все местные поиски древностей Министерства.

В итоге Хавасс получил разрешение на раскопки. Экс-министр представил несколько фото и пообещал скоро поделиться всеми полученными учеными результатами.
Автор: Дрокина Татьяна
Сегодня, 15:13
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