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Алена Водонаева уличила поклонников в зависти к ее отдыху
Телеведущая Алена Водонаева считает, что поклонники завидуют ее отдыху на побережьях. К такому выводу звезда пришла из-за появившихся гневных комментариев под ее фотографиями с отпуска.

Алена Водонаева уличила поклонников в зависти к ее отдыху


Алена Водонаева не понимает людей, которые очень грубо высказываются под ее изображениями на фоне моря или океана. Сама же звезда указывает, что тоже не смогла бы сдержать свою зависть по отношению к шикарному отдыху других незнакомцев, если бы у нее не было возможности так же проводить время. Теледива с уверенностью заявила, что тоже показала бы свою сущность не с самой лучшей стороны.

Водонаева нашла еще одну причину таких комментариев: она давно не выставляла в своем микроблоге фотографии с отдыха на морских побережьях. Как только звезда снова начала выкладывать в сеть подобные снимки, завистливые комментарии тут же появились у нее на странице в Instagram.

Алена Водонаева отметила, что ей приятно видеть в ленте красивые снимки счастливых людей с путешествий или насыщенного отпуска.
Автор: Самохина Виктория
Сегодня, 15:50
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