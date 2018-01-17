Сейсмологи опровергли способность полнолуний усиливать землетрясения
Сейсмологи из американской Геологической службы опровергли способность полнолуний и новолуний усиливать землетрясения. Материалы исследования появились в профильном издании.
Ученая Сюзан Хау рассказала, что общество заблуждается, приписывая лунным явлениям, таинственную силу. Солнце, Земля, Луна имеют овальную форму. Это влияет на земную атмосферу, вытягивая ее в сторону спутника и вызывая на водоемах приливы и отливы.
В 2017 году сейсмологи связали фазу Луны, время суток и землетрясение, произошедшее в Калифорнии. Хау уверена, что ее коллеги поспешили с выводами, поскольку полнолуние не может влиять или провоцировать разрушительные колебания земной коры. Ученые отметили, что их гипотеза не доказана и является предположением, основанном на логике и физических процессах.
Ранее эксперты предсказали землетрясение на Курилах.
Ученая Сюзан Хау рассказала, что общество заблуждается, приписывая лунным явлениям, таинственную силу. Солнце, Земля, Луна имеют овальную форму. Это влияет на земную атмосферу, вытягивая ее в сторону спутника и вызывая на водоемах приливы и отливы.
В 2017 году сейсмологи связали фазу Луны, время суток и землетрясение, произошедшее в Калифорнии. Хау уверена, что ее коллеги поспешили с выводами, поскольку полнолуние не может влиять или провоцировать разрушительные колебания земной коры. Ученые отметили, что их гипотеза не доказана и является предположением, основанном на логике и физических процессах.
Ранее эксперты предсказали землетрясение на Курилах.
Автор: Джанабилова Татьяна П