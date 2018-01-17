В Шахтах в центре города обнаружен труп мужчины
В Шахтах рано утром обнаружили труп мужчины. Несмотря на мороз, тело было в легкой одежде, на ногах находились тапочки. Следователи устанавливают личность и детали трагедии.
В центре города Шахты 17 января в 4:40 утра случайный прохожий обнаружил тело мужчины. Труп находился возле подъезда жилого дома номер 143 на ул Советской. На умершем была одета курточка и трикотажные штаны. Ноги покойного мужчины были обуты в домашние тапочки, хотя на улице рано утром температура воздуха не поднималась выше показателя минус 8 градусов.
Жильцы близлежащего дома не опознали покойного. Сейчас выясняются причины смерти найденного человека. Следователи устанавливают личность покойного мужчины. Также следствию придется разобраться, почему он оказался в такой одежде на улице во время мороза.
В центре города Шахты 17 января в 4:40 утра случайный прохожий обнаружил тело мужчины. Труп находился возле подъезда жилого дома номер 143 на ул Советской. На умершем была одета курточка и трикотажные штаны. Ноги покойного мужчины были обуты в домашние тапочки, хотя на улице рано утром температура воздуха не поднималась выше показателя минус 8 градусов.
Жильцы близлежащего дома не опознали покойного. Сейчас выясняются причины смерти найденного человека. Следователи устанавливают личность покойного мужчины. Также следствию придется разобраться, почему он оказался в такой одежде на улице во время мороза.
Автор: Страхова Дарья