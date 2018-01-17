Нюша показала на фото обгоревшее тело
Известная российская певица Нюша показала фанатам своё обгорелое тело. Соответствующее фото появилось в профиле знаменитости в социальной сети Instagram.
«Гуру загара немного подгорел. Не ожидала я такого непредсказуемого солнышка))) А ещё ... я влюблена в это кресло, смотрю на него - глаза радуются))) Цветотерапия», - подписала публикацию Нюша.
На фото певица запечатлена в золотом купальнике на роскошном красном кресле, ее лицо закрыто объёмными очками. Судя по снимку, плечи и грудь исполнительницы сильно обгорели. Фанаты отметили прекрасную физическую форму знаменитости. К слову, о том, как ей удается держать себя в форме, звезда рассказывает в своём блоге, который получил название «День Нюши».
Поклонники начали переживать за самочувствие Нюши. В комментариях они написали, что нужно делать, чтобы облегчить боли, которые очевидно сопровождают ее. За немногочисленное время публикация певицы собрала огромное количество отметок «мне нравится».
«Гуру загара немного подгорел. Не ожидала я такого непредсказуемого солнышка))) А ещё ... я влюблена в это кресло, смотрю на него - глаза радуются))) Цветотерапия», - подписала публикацию Нюша.
На фото певица запечатлена в золотом купальнике на роскошном красном кресле, ее лицо закрыто объёмными очками. Судя по снимку, плечи и грудь исполнительницы сильно обгорели. Фанаты отметили прекрасную физическую форму знаменитости. К слову, о том, как ей удается держать себя в форме, звезда рассказывает в своём блоге, который получил название «День Нюши».
Поклонники начали переживать за самочувствие Нюши. В комментариях они написали, что нужно делать, чтобы облегчить боли, которые очевидно сопровождают ее. За немногочисленное время публикация певицы собрала огромное количество отметок «мне нравится».
Автор: Валерия Орлова