В Санкт-Петербурге канализационная вода затопила детские отделы в ТРК «Грандканьон»
17 января в Санкт-Петербурге канализационная вода затопила детские отделы в ТРК «Грандканьон». Из-за инцидента комплекс временно закрыт для посетителей.
Очевидцы рассказали, что в первой половине дня услышали звук воды. Оказалось, из-под навесного потолка лились потоки странной жидкости с неприятным запахом. Прорыв произошел около детских магазинов. Сотрудники торгового центра ликвидируют аварию и ее последствия. Когда комплекс откроется, неизвестно.
Ранее в Северной столице затопило зрителей кинотеатра.
Очевидцы рассказали, что в первой половине дня услышали звук воды. Оказалось, из-под навесного потолка лились потоки странной жидкости с неприятным запахом. Прорыв произошел около детских магазинов. Сотрудники торгового центра ликвидируют аварию и ее последствия. Когда комплекс откроется, неизвестно.
Ранее в Северной столице затопило зрителей кинотеатра.
Автор: Джанабилова Татьяна П