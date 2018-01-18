Фрейндлих боится провала новых работ, несмотря на многолетний опыт
Известная российская актриса Алиса Фрейндлих рассказала, что и сейчас боится провала собственных выступлений, хоть и имеет многолетний опыт. По словам знаменитости, она начинает бояться с самого начала новой работы.
Свою карьеру звезда начала в 1955 г., когда ей дали эпизодические роли в кинолентах «Таланты и поклонники» и «Неоконченная повесть». С того времени актриса снялась и во многих главных ролях, но сама она признается, что беспокоится в начале работы и перед дебютом.
Кроме того, Фрейндлих мучают кошмары. Журналистам актриса рассказала их сценарии. Так, часто звезде снится, что зрительный зал перед ней пустеет, а она наблюдает, как люди недовольно расходятся. Иногда знаменитость мучает другая картина: она сидит голой в гримерной, а ее уже просят на выход.
Свою карьеру звезда начала в 1955 г., когда ей дали эпизодические роли в кинолентах «Таланты и поклонники» и «Неоконченная повесть». С того времени актриса снялась и во многих главных ролях, но сама она признается, что беспокоится в начале работы и перед дебютом.
Кроме того, Фрейндлих мучают кошмары. Журналистам актриса рассказала их сценарии. Так, часто звезде снится, что зрительный зал перед ней пустеет, а она наблюдает, как люди недовольно расходятся. Иногда знаменитость мучает другая картина: она сидит голой в гримерной, а ее уже просят на выход.
Автор: Дрокина Татьяна