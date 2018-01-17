В обновленной версии Viber для ПК появились улучшенный поиск текста и доступ к закрепленным сообщениям
Разработчики мессенджера Viber для пользователей ПК решили усовершенствовать свое приложение. Теперь для всех юзеров стали доступными улучшенный поиск текста и закрепленным сообщениям.
Приложение Viber для платформ Mac и Windows получило расширенный список действий, который можно проводить с помощью контекстного меню. К примеру, разработчики добавили больше прав администраторам групп в мессенджере. Новая возможность поможет им закреплять сообщения одним кликом мыши, точно так же, как и осуществить поиск в интернете по выделенному фрагменту текста. В усовершенствованной версии для ПК также появится способ отфильтровать навязчивую рекламу с помощью специальных флажков, всплывающих возле текста. Разработчики сообщают, что теперь пользователи смогут вставлять цитаты из предыдущих сообщений.
Напомним, что приложение Viber для ПК стал доступным для скачивания еще в 2013 году. Программисты утверждают, что все сообщения внутри мессенджера надежно зашифрованы, что не дает никакой возможности к доступу к личным сообщениям ни самим разработчикам, ни остальным 3 лицам.
Приложение Viber для платформ Mac и Windows получило расширенный список действий, который можно проводить с помощью контекстного меню. К примеру, разработчики добавили больше прав администраторам групп в мессенджере. Новая возможность поможет им закреплять сообщения одним кликом мыши, точно так же, как и осуществить поиск в интернете по выделенному фрагменту текста. В усовершенствованной версии для ПК также появится способ отфильтровать навязчивую рекламу с помощью специальных флажков, всплывающих возле текста. Разработчики сообщают, что теперь пользователи смогут вставлять цитаты из предыдущих сообщений.
Напомним, что приложение Viber для ПК стал доступным для скачивания еще в 2013 году. Программисты утверждают, что все сообщения внутри мессенджера надежно зашифрованы, что не дает никакой возможности к доступу к личным сообщениям ни самим разработчикам, ни остальным 3 лицам.
Автор: Самохина Виктория