Ученые: В процессе возбуждения женщины думают больше мужчин
Ученые, работающие на базе Университета Макгилла (Монреаль) использовали МРТ, чтобы провести сканирование мозговой деятельности участников исследования. По словам специалистов, женщины больше задействуют орган ЦНС в процессе возбуждения.
В научной работе согласились принять участие 40 мужчин и женщин. Им предложили смотреть видео порнографического содержания. Во время каждого ролика ученые заставили испытуемых использовать четырехкнопочную волоконно-оптическую коробку, указывающую на любое увеличение или уменьшение их сексуального возбуждения.
Рядом с гениталиями специалисты поместили камеры, чтобы экспериментаторы могли наблюдать любые видимые признаки стимуляции. В результате было обнаружено, что возбуждение у женщин более тесно связано с активной мозговой активностью
«Возможно, у женщин рейтинг их сексуальных реакций возбуждения может быть в большей степени обусловлен визуальными особенностями эротических стимулов, чем их периферические физиологические реакции. Конкретные визуальные особенности эротических стимулов могут играть более сильную роль в ответах сексуального возбуждения женщин по сравнению с мужскими ответами», - заявили авторы исследования.
В научной работе согласились принять участие 40 мужчин и женщин. Им предложили смотреть видео порнографического содержания. Во время каждого ролика ученые заставили испытуемых использовать четырехкнопочную волоконно-оптическую коробку, указывающую на любое увеличение или уменьшение их сексуального возбуждения.
Рядом с гениталиями специалисты поместили камеры, чтобы экспериментаторы могли наблюдать любые видимые признаки стимуляции. В результате было обнаружено, что возбуждение у женщин более тесно связано с активной мозговой активностью
«Возможно, у женщин рейтинг их сексуальных реакций возбуждения может быть в большей степени обусловлен визуальными особенностями эротических стимулов, чем их периферические физиологические реакции. Конкретные визуальные особенности эротических стимулов могут играть более сильную роль в ответах сексуального возбуждения женщин по сравнению с мужскими ответами», - заявили авторы исследования.
Автор: Валерия Орлова