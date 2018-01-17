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Ученые: В процессе возбуждения женщины думают больше мужчин
Ученые, работающие на базе Университета Макгилла (Монреаль) использовали МРТ, чтобы провести сканирование мозговой деятельности участников исследования. По словам специалистов, женщины больше задействуют орган ЦНС в процессе возбуждения.

Ученые: В процессе возбуждения женщины думают больше мужчин


В научной работе согласились принять участие 40 мужчин и женщин. Им предложили смотреть видео порнографического содержания. Во время каждого ролика ученые заставили испытуемых использовать четырехкнопочную волоконно-оптическую коробку, указывающую на любое увеличение или уменьшение их сексуального возбуждения.

Рядом с гениталиями специалисты поместили камеры, чтобы экспериментаторы могли наблюдать любые видимые признаки стимуляции. В результате было обнаружено, что возбуждение у женщин более тесно связано с активной мозговой активностью

«Возможно, у женщин рейтинг их сексуальных реакций возбуждения может быть в большей степени обусловлен визуальными особенностями эротических стимулов, чем их периферические физиологические реакции. Конкретные визуальные особенности эротических стимулов могут играть более сильную роль в ответах сексуального возбуждения женщин по сравнению с мужскими ответами», - заявили авторы исследования.
Автор: Валерия Орлова
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