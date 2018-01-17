GM обновила самый популярный в Китае минивэн Wuling Hongguang
Корпорация General Motors (США) внесла обновление в минивэн модели Wuling Hongguang, пользующийся повышенным спросом в КНР. В 2017 году было реализовано более 550 тыс. таких моделей, в 2016 году – 650 тыс. авто.
Сообщается, что никакая другая модель американского производителя не имеет такой востребованности на территории КНР. Эксперты сообщают, что обновленный минивэн получил значительные обновления, он адаптирован к меняющемуся рынку данного сегмента. Проект реализован совместно с китайской компанией SAIC-Wuling. Объемный кузов автомобиля получил комфортабельный салон. В других странах Азии модель продается под названием Chevrolet Enjoy. Кузов машины получил современный дизайн с угловатыми формами, изменены головная оптика и задние блок-фонари.
Передний и задний бамперы выполнены в ином дизайне, минивэн стал короче, его длина составляет 4420 мм, ширина - 1,6 мм, высота - 1,75 мм, при колесной базе 2700 мм. Машина производится в 5-, 7- и 8-местном исполнении. Под капотом обновленного Wuling Hongguang расположен 1,5-литровый бензиновый мотор
мощностью 105 л. с.
Сообщается, что никакая другая модель американского производителя не имеет такой востребованности на территории КНР. Эксперты сообщают, что обновленный минивэн получил значительные обновления, он адаптирован к меняющемуся рынку данного сегмента. Проект реализован совместно с китайской компанией SAIC-Wuling. Объемный кузов автомобиля получил комфортабельный салон. В других странах Азии модель продается под названием Chevrolet Enjoy. Кузов машины получил современный дизайн с угловатыми формами, изменены головная оптика и задние блок-фонари.
Передний и задний бамперы выполнены в ином дизайне, минивэн стал короче, его длина составляет 4420 мм, ширина - 1,6 мм, высота - 1,75 мм, при колесной базе 2700 мм. Машина производится в 5-, 7- и 8-местном исполнении. Под капотом обновленного Wuling Hongguang расположен 1,5-литровый бензиновый мотор
мощностью 105 л. с.
Автор: Семен Зайцев