Помолодевшая Лариса Вербицкая показала селфи из Испании
Лариса Вербицкая, помолодевшая на пару десятков лет, показала фанатам селфи из Валенсии (Испания). Соответствующий пост 58-летняя телеведущая разместила в микроблоге Instagram.
На фото Вербицкая запечатлела себя в салоне автомобиля. Модные сапоги, минимум косметики и распущенные волосы сделали свое дело, придав внешнему виду ведущей моложавости.
Пользователи уверены, что Вербицкая похорошела по ряду причин: морской воздух, здоровое питание, новые эмоции. Под постом разрастаются комментарии, в которых звезду осыпают многочисленными комплиментами.
Ранее Вербицкая показала прекрасную форму.
На фото Вербицкая запечатлела себя в салоне автомобиля. Модные сапоги, минимум косметики и распущенные волосы сделали свое дело, придав внешнему виду ведущей моложавости.
Пользователи уверены, что Вербицкая похорошела по ряду причин: морской воздух, здоровое питание, новые эмоции. Под постом разрастаются комментарии, в которых звезду осыпают многочисленными комплиментами.
Ранее Вербицкая показала прекрасную форму.
Автор: Джанабилова Татьяна П