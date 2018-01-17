Владимир Жириновский выступит на театральной сцене в комедии «Горе от ума»
Известный российский политик и лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в ближайшие дни выступит на театральной сцене. Он будет учавствовать в музыкальной интерпретации комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума».
Планируется, что Владимир Жириновский выступит на сцене Московского театра «Школа современной пьесы» в роли Фамусова, одного из ключевых образов произведения, а его игра на сцене будет необычной и запоминающейся. Ранее Владимир Вольфович Жириновский уже принимал участие в спектакле-импровизации упомянутого театра «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное», где он выступил в роли самого себя.
Владимир Жириновский не однократно пробовал себя в сценической и кинематографической деятельности. Его можно было увидеть в роли «камео» в юмористическом сериале «33 квадратных метра» и в детективном сериале «Репортеры».
Планируется, что Владимир Жириновский выступит на сцене Московского театра «Школа современной пьесы» в роли Фамусова, одного из ключевых образов произведения, а его игра на сцене будет необычной и запоминающейся. Ранее Владимир Вольфович Жириновский уже принимал участие в спектакле-импровизации упомянутого театра «Подслушанное, подсмотренное, незаписанное», где он выступил в роли самого себя.
Владимир Жириновский не однократно пробовал себя в сценической и кинематографической деятельности. Его можно было увидеть в роли «камео» в юмористическом сериале «33 квадратных метра» и в детективном сериале «Репортеры».
Автор: Гундерин Сергей