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Новый процессор Intel Core i5-8500 засветился в базе данных
Онлайн-база тестового приложения под названием Sandra, за разработку которого отвечала британская компания SiSoftware, обнародовала технические характеристики пока еще не представленного процессора Intel Core i5-8500. Сообщается, что в модельном ряду чипсет расположится на одну степень выше Core i5-8400.

Новый процессор Intel Core i5-8500 засветился в базе данных


По имеющимся данным, процессор Intel Core i5-8500 обзаведется шестью вычислительными ядрами без поддержки технологии многоточности Hyper-Threading. Что касается тактовой частоты, то она составляет 3 Ггц. Отметим, что версия Core i5-8400 имеет только 2,8 Ггц. Если говорить о турборежиме, то его параметры не раскрываются, но эксперты предполагают, что будет достигнут уровень 4,2-4,3 Ггц.

По слова инсайдеров, в состав чипа войдет контроллер Intel UHD 630. Также разработчики сообщили о поддержке оперативной памяти, объём которой может достигать 64 Гб. Размер кеша указан третьего уровня – 9 Мбайт.

Ожидается, что процессор официально представят в скором будущем. Чипсет поступит на рынок по цене 200-220 долларов США при заказе крупными партиями.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:40
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