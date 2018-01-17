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Разработчики WhatsApp внедрили функцию защиты от спама
Разработчики мессенджера WhatsApp внедрили функцию защиты своих пользователей от спама. Перед рассылкой похожего сообщения будет всплывать надпись «Сообщение уже было перенаправлено много раз».

Разработчики WhatsApp внедрили функцию защиты от спама


Многие из юзеров приложения для передачи текстовой информации часто жаловались, что к ним часто приходят спам-сообщения с вирусами или другой непонятной информацией. Иногда их знакомые сами делают цепочную пересылку со стишками, лишь засоряя чат. Разработчики WhatsApp решили внедрить надежную защиту от подобных пересылок. К примеру, если сообщение было отправлено ни один раз, то приложение не даст сделать этого еще раз. Это касается всех видов информации, в том числе и фейковых новостей. Программисты встроили специальную функцию, которая распознает любой подозрительный текстовый файл и запрещает его дальнейшую пересылку.

Разработчики указывают, что данная защита была внедрена на платформы Mac и Android, и уже полноценно работает. По словам пользователей, это нововведение стало самым желаемым за все года усовершенствования мессенджера WhatsApp.
Автор: Самохина Виктория
Вчера, 23:19
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