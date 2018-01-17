В Кемеровской области машина скорой помощи с пациентом застряла в снегу
В Кемеровской области, в Ленинске-Кузнецком, карета скорой помощи не смогла оперативно доставить пациента в больницу. Машина застряла в снежном сугробе. Дорожники не успевают очищать дороги от снега.
В Ленинске-Кузнецком карета скорой помощи приехала на вызов к больному. Состояние пациента требовало госпитализации. Выехав со двора, машина скорой помощи застряла в большом сугробе. Два часа ушло на попытки вытащить спецавтомобиль из снежной ловушки. На некоторое время даже пришлось перекрывать дорогу.
Дорожные службы не успевают справляться со снежной стихией.
Двумя днями ранее в Кемерово случилась подобная история. Из-за снежных заносов до пациента не смогла доехать скорая. Тогда врачи вынуждены были покинуть машину, добираясь до пациента пешком.
В Ленинске-Кузнецком карета скорой помощи приехала на вызов к больному. Состояние пациента требовало госпитализации. Выехав со двора, машина скорой помощи застряла в большом сугробе. Два часа ушло на попытки вытащить спецавтомобиль из снежной ловушки. На некоторое время даже пришлось перекрывать дорогу.
Дорожные службы не успевают справляться со снежной стихией.
Двумя днями ранее в Кемерово случилась подобная история. Из-за снежных заносов до пациента не смогла доехать скорая. Тогда врачи вынуждены были покинуть машину, добираясь до пациента пешком.
Автор: Страхова Дарья