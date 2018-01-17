В YouTube для iOS добавили ночную тему интерфейса
В приложение YouTube, предназначенном для устройств с iOS, добавили ночную тему интерфейса. Воспользоваться новой функцией пользователи смогут после загрузки последнего обновления. Сведениями поделились участники форума Reddit.
В официальной информации об обновлении 13.01.4 не говорится о модернизации тем. Несмотря на это, юзер продемонстрировал доказательства – скриншот приложения, где виден переход на темный интерфейс.
Аналогичную функцию чуть ранее пользователи обнаружили в приложении для Android. Также сообщается о появлении режима инкогнито, позволяющего не сохранять просмотренные ролики в историях.
В официальной информации об обновлении 13.01.4 не говорится о модернизации тем. Несмотря на это, юзер продемонстрировал доказательства – скриншот приложения, где виден переход на темный интерфейс.
Аналогичную функцию чуть ранее пользователи обнаружили в приложении для Android. Также сообщается о появлении режима инкогнито, позволяющего не сохранять просмотренные ролики в историях.
Автор: Джанабилова Татьяна П