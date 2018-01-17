Дочь Дональда Трампа пришла на свадьбу друзей в сексуальном платье
Дочь Дональда Трампа Тиффани пришла на свадьбу к друзьям в очень коротком платье. Она сыграла роль подружки невесты. Мероприятие прошло в Лас-Вегасе без пышных церемоний и с минимальным количеством гостей.
Видео, на котором 24-летняя Тиффани Трамп разбрасывает цветы по ковровой дорожке, стало хитом социальных сетей. Девушку запечатлел ее лучший друг. На видео дочь президента Штатов с улыбкой идет к алтарю навстречу молодоженам.
Трамп посетила свадьбу Питера Кэри Питерсона, внука миллиардера и экс-министра экономики Штатов. Его невестой стала дочь покойного бизнесмена, занимающегося недвижимостью Гарри Джо Брауна – младшего.
Молодожены рассказали представителям СМИ, что решили пожениться в Лас-Вегасе не из-за того, что находились под воздействием алкоголя или же хотели пошутить. По мнению возлюбленных, шумные свадьбы не имеют никакого значения, а они не хотят никому ничего доказывать. К слову, они предпочли не надевать традиционные платья и костюм. Жених и невеста решили, что связать себя узами брака стоит в узком кругу друзей.
Видео, на котором 24-летняя Тиффани Трамп разбрасывает цветы по ковровой дорожке, стало хитом социальных сетей. Девушку запечатлел ее лучший друг. На видео дочь президента Штатов с улыбкой идет к алтарю навстречу молодоженам.
Трамп посетила свадьбу Питера Кэри Питерсона, внука миллиардера и экс-министра экономики Штатов. Его невестой стала дочь покойного бизнесмена, занимающегося недвижимостью Гарри Джо Брауна – младшего.
Молодожены рассказали представителям СМИ, что решили пожениться в Лас-Вегасе не из-за того, что находились под воздействием алкоголя или же хотели пошутить. По мнению возлюбленных, шумные свадьбы не имеют никакого значения, а они не хотят никому ничего доказывать. К слову, они предпочли не надевать традиционные платья и костюм. Жених и невеста решили, что связать себя узами брака стоит в узком кругу друзей.
Автор: Валерия Орлова