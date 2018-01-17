В Москве под окнами дома обнаружен труп мужчины
В Москве, в восточной части города, прохожие 17 января обнаружили труп неизвестного мужчины, лежавшего на земле, прямо под окнами дома на Кирпичной улице. Сведения предоставлены сотрудниками МВД.
Сообщается, люди вызвали бригаду скорой помощи. Медицинская помощь человеку, не подающему признаки жизни, не понадобилась. Констатировав смерть, фельдшеры передали тело полицейским.
При визуальном осмотре обнаружены травмы, указывающие на падение с большой высоты. Для определения точной причины смерти будут назначены необходимые экспертизы. Проводится расследование.
Ранее в столице нашли труп зарезанного мужчины.
Сообщается, люди вызвали бригаду скорой помощи. Медицинская помощь человеку, не подающему признаки жизни, не понадобилась. Констатировав смерть, фельдшеры передали тело полицейским.
При визуальном осмотре обнаружены травмы, указывающие на падение с большой высоты. Для определения точной причины смерти будут назначены необходимые экспертизы. Проводится расследование.
Ранее в столице нашли труп зарезанного мужчины.
Автор: Джанабилова Татьяна П