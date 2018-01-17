Тотьмянина и Ягудин расскажут зрителям НТВ свои семейные секреты
В субботу, 20 января, в телепрограмме НТВ «Секрет на миллион» первый раз будет участвовать не один герой, а семейная пара. Фигуристы и супруги Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин расскажут о семейных секретах и о том, чего стоят достижения на самом деле.
Алексей Ягудин расскажет, как он тренировался и выступал с врожденной травмой ноги, терпя сильную боль. Также спортсмен поделиться мнением о своем конкуренте Евгении Плющенко и поведает о том, за что ему раньше доставалось от тренера Татьяны Тарасовой.
Кроме того, фигурист признается, почему не решался на свадьбу целых 7 лет, а повел гражданскую жену в ЗАГС только после рождения второй девочки; почему на 9 месяцев ушел от Татьяны Тотьмяниной к участнице проекта «Фабрика» Александре Савельевой.
Тотьмянина и Ягудин поведают, почему им хотелось иметь только девочек, ради которых они даже готовы были согласиться на ЭКО. Также чемпионы первый раз покажут дом в Подмосковье и свой французский особняк.
Кроме того, спортсмен признается, по каким причинам сейчас не общается со своим папой, а фигуристка расскажет, что отец появился в ее жизни только после гибели мамы в ДТП, чтобы разделить наследство.
Алексей Ягудин расскажет, как он тренировался и выступал с врожденной травмой ноги, терпя сильную боль. Также спортсмен поделиться мнением о своем конкуренте Евгении Плющенко и поведает о том, за что ему раньше доставалось от тренера Татьяны Тарасовой.
Кроме того, фигурист признается, почему не решался на свадьбу целых 7 лет, а повел гражданскую жену в ЗАГС только после рождения второй девочки; почему на 9 месяцев ушел от Татьяны Тотьмяниной к участнице проекта «Фабрика» Александре Савельевой.
Тотьмянина и Ягудин поведают, почему им хотелось иметь только девочек, ради которых они даже готовы были согласиться на ЭКО. Также чемпионы первый раз покажут дом в Подмосковье и свой французский особняк.
Кроме того, спортсмен признается, по каким причинам сейчас не общается со своим папой, а фигуристка расскажет, что отец появился в ее жизни только после гибели мамы в ДТП, чтобы разделить наследство.
Автор: Дрокина Татьяна