Ученые объяснили принцип формирования океанских дрейфующих «островов»
Ученые-океанологи объяснили, по какому принципу формируются в мировом океане так называемые дрейфующие острова. Они выделили две стадии процесса.
На первом этапе малые объекты объединяются в крупные массивные скопления, а потом, проходя границы различных течений, расходятся постепенно удаляясь друг от друга. Океанологи отмечают, что структура скоплений неоднородная и преимущественно состоит из продуктов деятельности человека и различного мусора и отходов появившихся в следствие разного рода техногенных катастроф.
Контроль над передвижениями подобных кластеров даст возможность разработать более совершенный механизм сбора плавающего мусора, локализации последствий техногенных аварий и нормализовать условия образования различных микроорганизмов.
На первом этапе малые объекты объединяются в крупные массивные скопления, а потом, проходя границы различных течений, расходятся постепенно удаляясь друг от друга. Океанологи отмечают, что структура скоплений неоднородная и преимущественно состоит из продуктов деятельности человека и различного мусора и отходов появившихся в следствие разного рода техногенных катастроф.
Контроль над передвижениями подобных кластеров даст возможность разработать более совершенный механизм сбора плавающего мусора, локализации последствий техногенных аварий и нормализовать условия образования различных микроорганизмов.
Автор: Гундерин Сергей