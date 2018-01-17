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МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим перспективный рост
Габриэль Ди Белла, глава миссии МВФ в РФ, полагает, что в стране наблюдается стабилизация экономики. Данный процесс начался после кризиса в 2014 году, потенциал роста может быть ограничен на уровне 1,5% при потребности в 3%.

МВФ: Экономика РФ стабилизируется, но необходим перспективный рост

Представитель МВФ заявляет, что в настоящее время необходимо акцентировать внимание на ежегодном приросте показателей. Об этом Ди Белла заявил на Гайдаровском форуме. Спад в экономике РФ был не таким глубоким, как это ожидалось ранее, подчеркнул глава миссии МВФ в России. По мнению эксперта, спад будет скомпенсирован на протяжении 2018 года. Внимание сосредоточено на среднесрочном росте российской экономики.

Как считает Габриэль Ди Белла, правительство страны ставит перед собой амбициозные задачи, при этом РФ не должна терять свою роль в глобальной экономике. Но для этого, как было подчёркнуто, необходимо, чтобы рост показателей происходил стабильно, на 3% в год. Вместе с тем было отмечено, что по различным причинам в ближнесрочной перспективе потенциальный рост экономики страны может быть ограничен примерно 1,5% роста.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 16:34
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