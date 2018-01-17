В Москве трехлетняя девочка погибла, выпав из окна
В Москве трёхлетняя девочка разбилась насмерть после падения из окна восьмого этажа. Инцидент произошел в прошедший вторник, 16 января. По факту случившегося сотрудниками СК РФ инициирована проверка.
По имеющимся данным, в квартире под присмотром бабушки находились дети 10-ти и 3-х лет. Около восьми часов вечера девочка захотела домой к родителям, которые живут по соседству.
Когда пенсионерка ненадолго отвлеклась, младший ребенок отправился в детскую игровую комнату, малышка взобралась на окно и случайно сорвалась вниз. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, однако пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда медиков.
По имеющимся данным, в квартире под присмотром бабушки находились дети 10-ти и 3-х лет. Около восьми часов вечера девочка захотела домой к родителям, которые живут по соседству.
Когда пенсионерка ненадолго отвлеклась, младший ребенок отправился в детскую игровую комнату, малышка взобралась на окно и случайно сорвалась вниз. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи, однако пострадавшая от полученных травм скончалась до приезда медиков.
Автор: Валерия Орлова