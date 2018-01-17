Фанаты Натальи Рудовой обвинили ее в распущенности из-за цвета белья и позы для фото
Фанаты Натальи Рудовой обвинили звезду в распущенности из-за неудачного выбора цвета нижнего белья и позы для фотографии в микроблог Instagram. Поклонники указывают на то, что бежевый низ комплекта создает иллюзию полной наготы.
На снимке Наталья Рудова сидит в очень раскрепощенной позе на яхте в трусах телесного цвета и приподнимает персиково-розовую футболку. Из-за выбранной цветовой гаммы нижнего белья, кинув лишь один взгляд, фанаты не заметили его. В связи с этим под снимком звезды сериала «Татьянин день» появились сотни гневных комментариев. Поклонники уверены, что актриса совсем утратила свою скромность, о чем поспешили написать под фото.
Ранее фоловеры Натальи Рудовой не раз замечали то, как звезда выставляет напоказ свою сексуальность, отодвинув свою стеснительность на задний план. Хотя фанаты считают, что природа наградила актрису шикарным телом и милым личиком, однако на всех снимках она постоянно одна. Поклонники уверены о необходимости Рудовой выйти замуж и тогда все может измениться.
На снимке Наталья Рудова сидит в очень раскрепощенной позе на яхте в трусах телесного цвета и приподнимает персиково-розовую футболку. Из-за выбранной цветовой гаммы нижнего белья, кинув лишь один взгляд, фанаты не заметили его. В связи с этим под снимком звезды сериала «Татьянин день» появились сотни гневных комментариев. Поклонники уверены, что актриса совсем утратила свою скромность, о чем поспешили написать под фото.
Ранее фоловеры Натальи Рудовой не раз замечали то, как звезда выставляет напоказ свою сексуальность, отодвинув свою стеснительность на задний план. Хотя фанаты считают, что природа наградила актрису шикарным телом и милым личиком, однако на всех снимках она постоянно одна. Поклонники уверены о необходимости Рудовой выйти замуж и тогда все может измениться.
Автор: Самохина Виктория