Meizu M6s получил боковой сенсор отпечатка пальца и процессор Exynos 7872

Среди главных новшеств в аппарат стоит выделить чип Exynos 7872 с частотой дискретизации в 1,6 гигагерца. Его недостатком стало отсутствие адаптивной развертки, обеспечивающее высокий уровень потребления энергии. Вместе с ним установили графический ускоритель Mali-G71 MP3 со способностью воспроизведения и записи видео с разрешением в 4К. Эксперты отмечают, что благодаря интерфейсу фреймрейт в играх может составлять до 120 кадров в секунду. По словам специалистов, работа чипа отразится и на камере. Она получила разрешение в 15 мегапикселей, однако качество полученных снимков не совсем соответствует статусу гаджета. Эксперты отмечают, что из-за объектива среднего качества даже хорошая матрица не решает проблему с плохой фокусировкой и большим количеством шумов. В то же время, наличие дополнительного чипа, отвечающего за работу графического ускорителя, даст возможность не только сохранять энергию, но и делать относительно нормальные фото.Аппарат получил привычный для среднего ценового сегмента экран на 5,7 дюйма. При соотношении сторон 18:9 пользователь может рассчитывать на достаточно качественную картинку даже при просмотре фильмов. Тачскрин срабатывает достаточно быстро, имея специальное покрытие, защищающее его от незначительных царапин и сколов. Среди явных недостатков аппарата стоит выделить объем ОЗУ, который составил всего 3 гигабайта. Вместе с ними также установят постоянное запоминающее устройство на 32 гигабайта. Также прибор получил операционную систему Android 7.0 Nougat, не отличающуюся особой производительностью. При объеме батареи в 3 тысячи миллиампер часов аппарат сможет работать в режиме ожидания всего 30 часов, что существенно влияет на его автономность. Примечательно, что компания в текущем году также представит линейку пауэр-банков, ввиду чего ход с использованием аккумулятора с незначительным ресурсом можно считать своеобразным рекламным ходом.Модель Galaxy A8 от компании Samsung также получила операционную систему старой версии, однако показывает положительные результаты по производительности. Несмотря на это, компания Meizu в данной отрасли не смогла оправдать ожидания пользователей. Среди положительных моментов можно выделить камеру на 16 мегапикселей с обновленной матрицей. В то же время, в оболочке операционной системы имеется специальный виджет по обработке фото, позволяющий делать снимки еще более качественными. Разрешение фронтальной камеры оставляет 8 мегапикселей.Сканер отпечатка пальца на приборе разместился на боковой грани, что можно назвать «решением в духе японцев». По словам специалистов, разблокировка аппарата занимает долю секунды, в чем он может посоревноваться даже с флагманами. Кроме того, бюджетная стоимость гаджета полностью компенсирует его недостатки. Самым главным плюсом является появление в сегменте чипсета с двумя быстрыми ядрами Cortex-A73, причем сделанными по 14nm техпроцессу. Эксперты отмечают, что подобное нововведение можно сравнить с вытянутым дисплеем с разрешением HD+. Экран устройства также достоин внимания, так как имеет небольшие рамки по бокам, на которых также разместились сенсорные кнопки. Производитель обещает широкие углы обзора, яркость на уровне 450 нит и контрастность 1000:1. Изначально планировалось использовать в смартфоне чип от компании Samsung, однако из-за того, что бренд решил отнести телефон к среднему ценовому сегменту, было решено применить Exynos 7872 с двумя производительными ядрами Cortex A73. В целом, аппарат работает стабильно и без значимых перебоев, однако только в том случае, если на нем запускать не тяжелые приложения. Еще одной особенностью прибора стала технология OneMind, частично являющаяся основной искусственного интеллекта. Она позволяет вести полный контроль работоспособности телефона и потраченных ресурсов.Специально для смартфона была разработана уникальная оболочка Flyme 6.2 с многочисленными встроенными виджетами. На китайском рынке аппарат получит название Blue Charm S6 и будет продаваться в трех цветовых вариациях. Также предусмотрена возможность замены задней панели. Благодаря системе быстрой зарядки восполнить запасы энергии можно будет всего за 30 на 52 процента. После этого в смартфоне активируется режим Recharge Soft, дающий возможность сохранить производительность аккумулятора на более длительный срок. В США за гаджет придется отдать 155 долларов. Приобрести новинку в интернете можно будет уже с 19 января.