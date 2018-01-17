В Ульяновске осудят избивавшую детей 24-летнюю воспитательницу
В Ульяновске осудят избивавшую детей 24-летнюю воспитательницу. Сведения о ходе начатого весной прошлого года расследования предоставили в пресс-службе СКР.
Сообщается, в 2017 году, с января по март, молодая воспитательница детсада неоднократно наказывала малышей, применяя силу. Родители обнаружили многочисленные синяки на детях и написали заявление в полицию.
Следователи завершили расследование и собрали весомую доказательную базу для передачи уголовного дела в суд. Женщине инкриминируют 156 статью УК РФ о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетними лицами.
Сообщается, в 2017 году, с января по март, молодая воспитательница детсада неоднократно наказывала малышей, применяя силу. Родители обнаружили многочисленные синяки на детях и написали заявление в полицию.
Следователи завершили расследование и собрали весомую доказательную базу для передачи уголовного дела в суд. Женщине инкриминируют 156 статью УК РФ о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей и жестоком обращении с несовершеннолетними лицами.
Автор: Джанабилова Татьяна П