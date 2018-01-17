Алла Пугачева трогательно поздравила Игоря Николаева с днем рождения
Алла Пугачева сегодня, 17 января, трогательно поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Соответствующий пост можно найти на официальной странице певицы в соцсети Instagram.
Примадонна порадовала фанатов новым групповым снимком, на котором стоит в модном черном платье в компании супруга Максима Галкина, Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой. По улыбкам видно, что вся компания довольна совместным времяпрепровождением.
"С днем рождения, Игоряша! Будь счастлив!" - лаконично написала Алла Борисовна под снимком.
Фанаты Пугачевой оказались талантливыми людьми. Это можно проследить по длинным поздравительным речам, некоторые из которых написаны в стихотворной форме.
Ранее Примадонна развлекалась на девичнике.
Примадонна порадовала фанатов новым групповым снимком, на котором стоит в модном черном платье в компании супруга Максима Галкина, Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой. По улыбкам видно, что вся компания довольна совместным времяпрепровождением.
"С днем рождения, Игоряша! Будь счастлив!" - лаконично написала Алла Борисовна под снимком.
Фанаты Пугачевой оказались талантливыми людьми. Это можно проследить по длинным поздравительным речам, некоторые из которых написаны в стихотворной форме.
Ранее Примадонна развлекалась на девичнике.
Автор: Джанабилова Татьяна П