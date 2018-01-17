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Криса Кельми во время лечения в Таиланде жестоко избили неизвестные
Певец Крис Кельми, который был участником групп «Автограф» и «Рок Ателье», прошел курс лечения от алкогольной зависимости в Таиланде. Эту поездку исполнителю оплатил телеведущий Андрей Малахов.

Криса Кельми во время лечения в Таиланде жестоко избили неизвестные


Крис Кельми 72 дня провел в клинике в Самуи, где он занимался спортом, играл в теннис и плавал по 1,5 км каждый день. В течении двух лет певец злоупотреблял алкоголем. По возвращению из Таиланда он не только не вернулся к вредной привычке, но и успел наладить отношения со своей супругой Людмилой.

Правда, пребывание артиста в клинике не было таким уж безоблачным. Так, певец рассказал о том, что когда возвращался из бассейна в палату, на него напала группа людей. Они повалил Кельми на землю и начал бить. Потом они отвели его в комнату и продолжили издевательства, приковав звезду к кровати. Исполнитель считает, что это были буддисты, узнавшие, что знаменитость – православный.

После инцидента Кельми перевели в другую отдельную палату, в которой были телевизор, кондиционер и холодильник. Кроме того, музыкант рассказал, что лечение помогло ему вернуться к нормальной жизни, поэтому о поездке он не жалеет.
Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 17:30
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