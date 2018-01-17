По мнению Яны Рудковской чиновники в России живут излишне богато

Яну Рудковскую считают любительницей изысканной жизни. Поклонники не раз замечали ее слишком большие траты на себя. К примеру, новогодние праздники теле-дива отмечала практически на катке с новым ледовым шоу, на которое каждый мог приобрести билет в разной ценовой категории. Об этом звезда поделилась в своем микроблоге Instagram, однако шквал критики на нее только усилился из-за фотографии с черной икрой. Фанаты отметили, что Рудковская часто выкладывает в сеть снимки в дорогих нарядах, а также собственного дома с хорошим интерьером. В связи с этим, телеведущую стали часто упрекать в излишних тратах тогда, как вся страна находится в состоянии кризиса. Сама же звезда говорит о постоянной работе, где она тратит все свои силы и нервы ради материального блага. Также Яна Рудковская занимается благотворительностью, но по ее словам, всем помочь невозможно. Она перечисляет деньги детям, инвалидам и многодетным семьям, а остальным, по мнению дивы, должно оказывать поддержку государство.Яна Рудковская считает, что нужно побольше критиковать чиновников в России, которые живут еще богаче ее. Звезда говорит о своей работе без выходных на протяжении уже более чем 2 месяцев.