По мнению Яны Рудковской чиновники в России живут излишне богато
Известную российскую телеведущую Яну Рудковскую не раз обвиняли в ее излишних тратах на роскошную жизнь. Несмотря на это, звезда считает, что критиковать за возмутительное богатство необходимо чиновников.
Яну Рудковскую считают любительницей изысканной жизни. Поклонники не раз замечали ее слишком большие траты на себя. К примеру, новогодние праздники теле-дива отмечала практически на катке с новым ледовым шоу, на которое каждый мог приобрести билет в разной ценовой категории. Об этом звезда поделилась в своем микроблоге Instagram, однако шквал критики на нее только усилился из-за фотографии с черной икрой. Фанаты отметили, что Рудковская часто выкладывает в сеть снимки в дорогих нарядах, а также собственного дома с хорошим интерьером. В связи с этим, телеведущую стали часто упрекать в излишних тратах тогда, как вся страна находится в состоянии кризиса. Сама же звезда говорит о постоянной работе, где она тратит все свои силы и нервы ради материального блага. Также Яна Рудковская занимается благотворительностью, но по ее словам, всем помочь невозможно. Она перечисляет деньги детям, инвалидам и многодетным семьям, а остальным, по мнению дивы, должно оказывать поддержку государство.
Яна Рудковская считает, что нужно побольше критиковать чиновников в России, которые живут еще богаче ее. Звезда говорит о своей работе без выходных на протяжении уже более чем 2 месяцев.
Яну Рудковскую считают любительницей изысканной жизни. Поклонники не раз замечали ее слишком большие траты на себя. К примеру, новогодние праздники теле-дива отмечала практически на катке с новым ледовым шоу, на которое каждый мог приобрести билет в разной ценовой категории. Об этом звезда поделилась в своем микроблоге Instagram, однако шквал критики на нее только усилился из-за фотографии с черной икрой. Фанаты отметили, что Рудковская часто выкладывает в сеть снимки в дорогих нарядах, а также собственного дома с хорошим интерьером. В связи с этим, телеведущую стали часто упрекать в излишних тратах тогда, как вся страна находится в состоянии кризиса. Сама же звезда говорит о постоянной работе, где она тратит все свои силы и нервы ради материального блага. Также Яна Рудковская занимается благотворительностью, но по ее словам, всем помочь невозможно. Она перечисляет деньги детям, инвалидам и многодетным семьям, а остальным, по мнению дивы, должно оказывать поддержку государство.
Яна Рудковская считает, что нужно побольше критиковать чиновников в России, которые живут еще богаче ее. Звезда говорит о своей работе без выходных на протяжении уже более чем 2 месяцев.
Автор: Самохина Виктория