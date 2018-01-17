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В Перу в реке нашли тело девушки, которая пропала после экстремального прыжка
В Перу во время экстремального прыжка погибла молодая туристка из Испании. Работники аттракциона, испугавшись проблем, выбросили тело девушки в реку. Следователи восстанавливают картину трагедии.

В Перу в реке нашли тело девушки, которая пропала после экстремального прыжка


28-летняя испанская туристка найдена мертвой в реке Виниканота, что протекает в Перу. Поиски пропавшей девушки продолжались со 2 января. В Перу девушка приехала отпраздновать новогодние праздники, но позже пропала без вести. Как установили следователи, молодая испанка решила сделать экстремальный прыжок на аттракционе The Flight of the Condor (в переводе «Полет кондора»). Развлечение представляет собой одну из самых длинных тарзанок в мире. Во время полета что-то пошло не так и девушка погибла. Чтоб снять с себя ответственность, представители экстремального аттракциона выбросили тело погибшей в реку.

Полиция взяла показания у владельца и работника опасного развлечения. Их свидетельства разнятся. Один рассказал, что девушка совершила неудачный прыжок и разбила голову о препятствие. Второй утверждает, что она прыгала не одна, а вместе с неизвестным парнем, который отделался незначительными травмами, а от большой массы трос не выдержал и лопнул. Правду предстоит установить следователям.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 17:34
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