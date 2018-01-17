Автостат: Продажи Lada в ЕС в 2017 году возросли на 30%
По информации Автостата, реализация автомобилей марки Lada российского концерна АвтоВАЗ возросли в странах ЕС на 30%, в декабре реализация составила 435 единиц, показав рост на 11,8% в сравнении с декабрем 2016 года.
Согласно данным Автостата, реализация автомобилей Lada в Европе выросла в 2017 году на 30% в годовом выражении c 4 тыс/ до 5,6 тыс. автомобилей. По информации специалистов Ассоциации европейских производителей автомобилей, показатели продаж седанов, хэтчбеков, универсалов и внедорожников Lada в странах Европейского Союза показали рост на 11,8% в сравнении с декабрем прошедшего года.
В Европе по максимальному числу проданных изделий в 2017 году лидером стал концерн Volkswagen Group. На первичном рынке ЕС, помимо Volkswagen Group (марки Skoda, Volkswagen, Seat, Audi, Porsche), значимое место по реализации занимает альянс PSA Group. В него входят бренды Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall и DS. За ним следует французская компания Renault.
Согласно данным Автостата, реализация автомобилей Lada в Европе выросла в 2017 году на 30% в годовом выражении c 4 тыс/ до 5,6 тыс. автомобилей. По информации специалистов Ассоциации европейских производителей автомобилей, показатели продаж седанов, хэтчбеков, универсалов и внедорожников Lada в странах Европейского Союза показали рост на 11,8% в сравнении с декабрем прошедшего года.
В Европе по максимальному числу проданных изделий в 2017 году лидером стал концерн Volkswagen Group. На первичном рынке ЕС, помимо Volkswagen Group (марки Skoda, Volkswagen, Seat, Audi, Porsche), значимое место по реализации занимает альянс PSA Group. В него входят бренды Citroen, Peugeot, Opel/Vauxhall и DS. За ним следует французская компания Renault.
Автор: Семен Зайцев