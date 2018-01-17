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exclusive / Шоу-бизнес

Участница «Дома-2» призывает Александра Гобозова к доминированию
В конце января текущего года телезрители узнают, кто же из бывших участников скандальной телестройки «Дом-2» снова вернется на шоу. Как считают фанаты, больше всего шансов вновь попасть на экраны ТВ у Александра Гобозова, уже нашедший свою избранницу. Ему понравилась модель из Красноярска Екатерина Зиновьева, которая призывает его к доминированию.

Участница «Дома-2» призывает Александра Гобозова к доминированию


По словам девушки, Гобозов заинтересовал ее своей настойчивостью. Ранее экс-участник «Дома-2» уже не раз признавался, что готов добиваться ее внимания любимыми способами. Сама же Зиновьева утверждает, что нашла в Гобозове родную душу.

Пара познакомилась в декабре прошлого года. Александр Гобозов не стал скрывать от общественности, что девушка сразу же ему понравилась. Сначала молодые люди общались по видеосвязи, так как экс-участник «Дома-2» сразу не думал о том, чтобы вернуться на проект. Зиновьева, в свою очередь, рада, что за время их знакомства инициатива всегда исходила от Гобозова.

Парень предлагал модели вместе отметить Новый год, но она предпочла встретить праздники с родителями. Перед боем курантов влюбленные созвонились и поздравили друг друга по видеосвязи. По словам Зиновьевой, ей легко найти общий язык с Александром Гобозовым.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 18:16
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