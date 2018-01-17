В Нефтекамске группа бизнесменов избила депутата и прострелила ему руку
13 января в Нефтекамске (Башкортостан) группа бизнесменов из 10 человек напала на депутата Райсовета. После избиения Ильдусу Шамсиярову прострелили руку. Пострадавший с сотрясением мозга и многочисленными травмами доставлен в медучреждение.
Как рассказал политик, инцидент разгорелся из-за арендованного трактора, который протаранил грузовик, работающий на строящейся автомагистрали. Сотрудники ГИБДД не вызывались, поэтому ему пришлось лично наведаться в офис для решения конфликта. Сотрудники фирмы «Танып» сразу были настроены агрессивно и приставили травматический пистолет к виску депутата. Нападение видели полицейские, но не стали вмешиваться. Пресс-служба МВД отказалась комментировать ситуацию до получения официального запроса.
Ранее в Башкортостане жестоко избили 19-летнего парня.
Как рассказал политик, инцидент разгорелся из-за арендованного трактора, который протаранил грузовик, работающий на строящейся автомагистрали. Сотрудники ГИБДД не вызывались, поэтому ему пришлось лично наведаться в офис для решения конфликта. Сотрудники фирмы «Танып» сразу были настроены агрессивно и приставили травматический пистолет к виску депутата. Нападение видели полицейские, но не стали вмешиваться. Пресс-служба МВД отказалась комментировать ситуацию до получения официального запроса.
Ранее в Башкортостане жестоко избили 19-летнего парня.
Автор: Джанабилова Татьяна П